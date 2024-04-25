此外，今年為協助老舊養禽場改建升級，提供符合條件之養禽業者貸款免息至明年底，自今年1月22日推動迄今，舊貸核准4戶，貸款金額7,000萬元。申請期間至明年6月底止。

農業部說明，為扣合農業政策及對接產業發展，去年推動法規鬆綁案，放寬青壯年農民從農貸款之借款人自去年起農業以外其他職業所得金額之規定、放寬養殖漁業類申貸資格及擴大「輔導農糧業經營貸款」支應範圍等，估計受益對象至少800人以上。今年為鼓勵壯農持續營農等政策之推動及因應產業需求，將研議調降壯農貸款利率及放寬不予核貸規定等法規鬆綁案，期營造良好的農業經營環境，鼓勵有意從農民眾投入農業工作。

農業部進一步說明，將持續配合農業政策及農漁產業發展需求，適時檢討並調整專案農貸相關規定，並結合農漁會、全國農業金庫及農業信用保證基金等農業金融部門的力量，提供農漁業者貸款協助及輔導。