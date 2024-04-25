苗栗縣政府今年以「白沙聖域．天空之丘」為主題參與交通部觀光署「體驗觀光地方旅遊環境升級中程計畫」重要廊帶亮點營造計畫競爭型提案評選，在參與評選的16縣市中，經交通部觀光署評選委員評選肯定，獲中央核定計畫總經費4億500萬元。

這次入選的「白沙屯至好望角濱海重要遊憩廊帶規劃計畫」以白沙屯拱天宮與好望角遊憩區為核心發展區，將延續苗栗慢品牌的精神，以「生態永續旅遊」、「海線鐵道文化」、「宗教文化觀光」、「創新遊憩體驗」等四大主軸，建置硬體觀光環境及推動行銷與智慧觀光。

本計畫提出5項硬體行動計畫與6項軟體行動計畫，其中硬體計畫規劃5大空間主題區包括「好望角海丘之心」、「百年過港隧道時光秘境」、「海角新樂園海音廊帶」、「山邊媽祖及舊南港濱海活動區」及「拱天宮媽祖及白沙屯觀光海街區」等之觀光環境建置與整頓。

苗栗縣政府提案「白沙屯至好望角濱海重要遊憩廊帶規劃計畫」獲交通部觀光署核准補助。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

至於軟體計畫則以「綠色運具體驗」、「永續旅遊推廣」、「觀光產業提升」、「整合行銷推廣」與「數位觀光行銷」等面向推動，以提升苗栗縣國際觀光與永續旅遊環境之能量，冀望透過白沙屯至好望角濱海重要遊憩廊帶之規劃與建置，提昇苗栗旅遊層級及吸引力，讓苗栗能朝國際型觀光新興亮點邁進，建構苗栗成為國際觀光亮點。

苗栗縣政府提案「白沙屯至好望角濱海重要遊憩廊帶規劃計畫」獲交通部觀光署核准補助，苗栗縣長鍾東錦25日正式公布。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長鍾東錦表示，這些計畫還將搭配苗33線全面拓寬改道工程，這項拓寬工程，將從台61線開始，並配合截彎取直工程直通好望角，工程款需4億多，由公路總局核定，縣府及後龍鎮公所的配合款將達8千萬元，完工後將有利好望角景區發展，是值得投資的建設。

後龍鎮長謝清輝則表示，另外，苗33線連接至白沙屯路段的苗41線，目前已經完成拓寬案規畫，將積極爭取林保署同意路線所經保安林地解編即可動工，完工後可以有效連接白沙屯拱天宮、山邊媽祖、清海宮至過港隧道、好望角等景點交通。