鑑於邊緣AI部署環境空間的限制，企業通常希望在小型系統中實現極大的硬體效能，以節省設備空間。安提國際新推出的IA380E-QUFL是一款半高小尺寸(Low Profile)、單插槽的PCIe顯示卡，僅需50W的高能源效率，專為邊緣端工業用小型裝置設計。其精巧設計不僅能有效利用機箱空間且極具靈活性，搭載的Intel Arc A380E1顯示晶片更可提供高達4.096 TFLOP的效能和光線追蹤硬體加速技術，以滿足嵌入式系統製造商及整合商對於高效能低功耗的需求。

儘管體積小巧，IA380E-QUFL支援最多達4個mini-DisplayPort輸出和6GB的大容量GDDR6顯卡記憶體，可連接多達4台大型顯示器，並支援超高清(UHD)解析度，從而提高多顯示器工作效率。這使得IA380E-QUFL成為各行各業廣泛應用的絕佳選擇，包括商業遊戲、電視牆、醫療影像和智慧城市視覺推論等應用。

同時，為滿足產業型邊緣AI應用對長期產品穩定性的關鍵需求，IA380E-QUFL提供5年長期供貨、技術支援服務與供貨穩定性，幫助節省硬體維護的成本與時間，進而為邊緣AI領域的創新產品開發，奠定穩定基礎。