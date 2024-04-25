離岸風電再邁進！沃旭能源在大彰化東南及西南第一階段離岸風場完工併聯，上午在台中港舉辦慶祝典禮，蔡英文總統、經濟部長王美花到場見證，該風場每年將生產900MW，相當於百萬家戶年用電量的乾淨電力，減碳排量達175萬噸，目前已全數併聯至台電電網運轉發電，成為亞洲規模最大的離岸風場，蔡英文表示，這些風場產生的綠電，將為台灣產業競爭力奠定基礎。

沃旭能源今天（25）上午在台中港沃旭台灣離岸風場運維中心舉辦慶祝典禮，蔡英文總統、總統府資政沈榮津、經濟部長王美花、國泰永續私募股權基金代表及本地供應商與銀行夥伴，均出席盛會，見證台灣能源轉型重要里程。

蔡英文表示，8年前她到苗栗視察2座海洋示範風場，不久之後沃旭就來到台灣參與投資海洋風場，2019年128MW海洋風場完工，為台灣第1座海洋風場，如今900MV大彰化東南及西南第一階段離岸風場，是目前亞洲最大離岸風場，從台灣第一到亞洲最大，對沃旭表達感謝。

蔡英文指出，從2016年至今，離岸風電安裝已完成296座，累積裝置容量2.37GW，這些風場產生的綠電，為台灣產業競爭力奠定基礎；能源轉型的背後有產業升級、有人才成長、民間投資、公安提升，更有台灣人對於新事物的挑戰，以及對永續發展的追求，我們一定要邁向更乾淨、更永續的未來，這條路台灣會堅持走下去，繼續努力。

王美花表示，政府與沃旭能源於2016年開始合作，從第1座海洋風場，到現在大彰化東南及西南第一階段離岸風場完工併聯，台灣海峽已經有5座大風場，台灣風電從無到有，因爲是全新的產業，不管是相關規範、跨部會協調、中央與地方協調，都是吃盡苦頭，一路遇到很多問題需要克服，但看著風機一支一支建立起來，所有的辛苦都值得。

王美花指出，受到疫情、烏俄戰爭、全球局勢、通膨等影響，產業的變化也讓離岸風電產生問題，買綠電也會產生連動，未來政府會一關一關來解決問題，希望未來可以越做越好。