嘉義市知名女董傳出遭網路假投資真詐財騙走上千萬元，嘉義檢警傳喚涉案的游姓律師及同夥洪姓男子到案，檢方聲押游姓律師，法院裁定羈押禁見，理由是法官認為此案金流、共犯結構複雜尚待釐清，游姓律師有串供之虞。

檢警初步調查，這位女董在兩岸經營房地產事業有成，並擔任嘉義市某基金會董事，日前被YouTube上的號稱台北某科技公司的投資廣告吸引，好奇點進去，被要求加入投資群組後，就連續有各式各樣的話術招攬她投資。

這名女董陸續匯出數筆上百萬元款項後，想要獲利出金，卻被各種理由推託，她才驚覺被連環詐騙，向警方報案。

檢警追查出在台北執業的游姓律師等人涉有重嫌，嘉義地檢署檢察官24日指揮嘉義市警察局刑警大隊持搜索票北上搜索，帶回游姓律師及同夥洪姓男子。

2人經檢方連夜複訊後，檢方向嘉義地院聲押游姓律師獲准，洪男以10萬元交保。檢警繼續擴大追查其他共犯。

嘉義地院表示，綜觀被害人在偵查中指訴及相關證人證述，被害人被詐騙的多筆款項流向都指向游姓律師的戶頭，且與其他嫌疑人有交集，再依照查扣的電腦平板中，游姓律師疑似指導其他涉嫌人如何操作，游姓律師涉及洗錢防制法等罪嫌重大。

嘉義地院指出，法官認為此案犯罪結構、金流複雜，還有共犯待追查，有事實足認游姓律師有勾串共犯之虞，裁定羈押禁見。