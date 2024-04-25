苗栗縣頭份國中及東興國小榮獲教育部「XR實境教育創意大賞競賽」特優獎。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

教育部舉辦「XR實境教育創意大賞競賽」，日前在國立高雄大學圖書資訊館舉辦決賽，經評審團評選獲獎團隊，苗栗縣頭份國中學生囊括「特優獎」、「優勝獎」及「MAKAR優質獎」三項獎項；另頭份國中及東興國小也榮獲教師組「優勝獎」及「MAKAR優質獎」項，表現相當亮眼。

教育部為因應5G新科技通訊網路世代的來臨，讓虛擬課程協助學生建構知識，提升學習成效，鼓勵研發教育與科技結合的創新思維作品，體現5G行動科技在教育領域應用的特色，因此舉辦「XR實境教育創意大賞」競賽，對全台師生進行XR創意徵稿活動，從初賽到決賽，吸引全台各級院校、國中小師生參與，共計近400位師生踴躍報名參與。

苗栗縣政府教育處為積極提升教師XR實境創作潛能，舉辦教師「XR實境創作工作坊」，邀請外縣市專長教師擔任講師，以XR實境創作暨融入教學的增能研習活動，並選出優秀師生代表苗栗縣參加全國賽。

全國賽結果，頭份國中學生囊括三大獎，學生「喵喵探訪隊」隊伍，參加「XR新媒體內容創作」國中組競賽，榮獲「特優獎」項，並獲頒1萬元；該校「tfdreams」學生隊伍亦獲「優勝獎」項，獲頒6千元獎勵；另該校「韋魚三明治」學生隊伍則獲「MAKAR優質獎」項，獲頒1千元、UD 9x21多功能望遠鏡1台及MAKAR ProA乙套1年等獎勵。

頭份國中教師則參加「XR新媒體內容教材創作」，結合童軍防災教育、生科實作及MAKAR新科技，以「頭份生童數」為主題，開創新型態學習內容作品，獲得「優勝獎」項，獲頒6千元獎勵；東興國小教師則在語文領域輔導團召集校長帶領下，研發學測中最不易辨識的形近字為內容，以「文字怪獸隊」主題作品，獲得「MAKAR優等獎」項，獲頒2千元及MAKAR ProA乙套1年。

苗栗縣長鍾東錦表示，近年來，隨著5G新科技及延展實境（XR）的技術成熟與普及，XR創作打開了教育與科技結合的新視野，成為各年齡層及各族群可以加以利用的形式，透過「XR實境教育創意大賞競賽」競賽活動，參賽者不但需要面對文字、圖像及影片等的創意挑戰，更需擁有運用3D編輯的技術，才能夠製作出優秀精采的作品。本縣學校參賽隊伍在全國賽中能夠脫穎而出，除肯定苗栗縣小選手們的優異表現外，也特別感謝學校、家長及指導教師長期的努力與支持，期待每個孩子們能夠透過創作過程中，不斷探索XR的內容特性及表現手法，善用實作培養「成就未來」的科技軟實力。