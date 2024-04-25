捷運三鶯線將預計2025年通車、新北市美術館也預計明年第一季開館，國民黨新北市議員呂家愷認為，「三鶯文創整合計畫」平台上，應更積極的跨局處溝通，並確實傾聽整合在地需求，以及落實「夜生活帶動夜經濟」的相關配套措施，讓旅客來三鶯地區旅遊願意「待過夜」，而不是只是「沾醬油」過水，新北市長侯友宜允諾並交辦相關局處立即調整規畫。

經發局補充，今年將與在地陶次瓦代代合作社、飯店業者及商圈組織等，透過串聯鶯歌商圈、鶯歌南雅夜市及鶯歌美食廣場，規劃特色市集、商圈店家串聯、夜間主題活動等，以延長遊客停留鶯歌老街商圈之時間，期望帶動鶯歌商圈夜經濟商機。

呂家愷指出，去年在新北市美術館舉辦的「台灣設計展」吸引大量人潮參觀，更為鶯歌、三峽等區域帶來龐大商機，但他不希望在該展結束後，跨局處「三鶯文創整合計畫」平台就停擺，因為該平台並不是專屬於該設計展。

他進一步舉例，過去鶯歌三號公園過去應捷運施工而封閉長達7、8年，如今隨著捷運即將完工也將恢復啟用，但與該公園相關的鄰近三里，里長們竟不知此事，更沒有表達在地意見的機會。他認為，三號公園也會是吸引觀光人潮的關鍵，而不單單只有目前的停車功能而已，應納入整合平台討論的事項。

此外，呂家愷也再度提醒市府，「三鶯文創整合計畫」也必須考慮到夜經濟、夜生活環節，直言市府從去年執行至今，完全沒有任何進展；包括商圈是否要整合？以及如何鼓勵商圈營業時間到晚上，他表示沒有看到相關局處提的配套措施。

呂家愷指出，希望三鶯地區的重點招商案，尤其是市府土地，同樣能夠利用跨局處平台來討論，如觀旅局認為住宿量能不足，那在招商過程中，能將其考慮進去，或休閒、交通量能不足，應該都能一併討論。

呂家愷表示，從市府現有規畫觀察，三鶯文創園區看起來只是為了美術館周遭存在，但從台灣設計展辦完後，外面空有漂亮腹地，並沒有辦很多活動，實在有點可惜，應該要將所有因素一併考慮進去，這才是對得起地方，對得起高達550億的經費預算。

最後，呂家愷重申，若市府自栩在三鶯地區打造國際藝術城，加上在六大產業園區中，又被定位為文創加值產業園區，很多東西應要有效率去做事，並解決地方問題，讓意見與跨局處聲音能夠落實去討論，真正往藝術城方向做打造，尤其新北市美術館即將要開幕，三鶯線捷運也要通了，不希望旅客來到三鶯地區，只是在這停留半天，他希望能因為市府的重視與妥善規畫，讓觀光客能夠停留多幾天，相信這樣帶給地方商圈與民眾的經濟效益，絕對平常的是2-3倍。

經發局表示，規畫以傳產加值作為三鶯地區主要推動目標，透過「鶯歌產業風貌創新計畫」鏈結專家業師、數位智能化系統及創意設計等資源，協助陶瓷產業創新升級，並結合鶯歌嘉年華行銷鶯歌地區有歷史特色故事的店家及手作坊。

藉由陶瓷產業跨領域行銷，提升民眾對鶯歌陶瓷的品牌認知，並設置「守望鶯歌」、「鶯歌風華陶藝牆」、「暢遊硘仔基地」等指標性意象，強化地方歷史文化特色，帶動鶯歌文化與旅遊豐富度，活絡地方經濟與整體發展。

經發局表示，去年鶯歌嘉年華活動，配合2023台灣設計展將活動時間由往年下午5點延長至下午6點，同時引進飲食類餐車設攤，並發送限量鶯歌美食廣場優惠券，鏈結在地美食，延長人潮留在商圈的時間,活動吸引近6萬人潮，創造商圈200萬業績。