華梵大學112學年度推出課程開創模式，將每學期第10周訂為「生命設計周」，於去年11月首次試辦大學部各科系停課，鼓勵學生設計生命體驗活動，引起各界關注，本學期實施對象更擴及研究所，4月22至26日全校全面停課，僅假日碩專班正常上課。

華梵大學訂本周為「生命設計周」，全校全面停課，同學可做任何與生命體驗活動相關的事，例如挑戰手機成癮戒除、大型壁畫創作，或參加學校工作坊，包括催眠療癒、古道攀樹探索等，且若能自行提出生命設計實踐專題經考核通過，更可獲得2學分。

華梵大學林從一校長表示，近來大學將學期周數從18周減為16周，隨即聽說有學生開始比較出國次數，讓家長倍感困擾，學校因此決定走自己的路，讓學生在連續上課9周，停課放空一周，利用學期空檔好好沉澱自己，嘗試設計生命體驗活動，進而發現學習的目的和意義。

華梵大學指出，歷經上學期試辦，這學期在活動期間，規畫多種執行方案，其中包含繼續鼓勵同學自主設計創新的生命體驗活動，將行動中的反思歷程撰寫回饋報告表，繳交後可參加心得分享會與神秘禮物抽獎，並獲頒獎勵金。同學或可選擇學校教師精心設計的結構性課程工作坊，例如催眠與自我療癒、減壓生活禪、東京藝術審美實踐體驗等，以深化自我反思與覺察力，完成反思回饋後取得通識1學分。

華梵大學指出，今年生命設計周更新增「進階版」方案，讓同學自己構思提出「生命設計與實踐專題」學習計畫書，執行時間可不限生命設計當周完成，申請後經輔導、執行、考評通過，即可獲得通識課程2學分。

華梵大學智慧生活設計學系一年級學生李翊愷分享，本來有嚴重的手機成癮問題，上學期參加生命設計周勇氣工作坊後，已成功減輕症狀，這學期更將Dcard等社交軟體與單獨玩的遊戲軟體斷然刪除，空出更多時間在圖書館享受讀書的樂趣。這次打算在活動期間挑戰自學吉他，一圓自彈自唱的夢想。

華梵大學佛教藝術學系二年級學生梁錦燕說，原本非常害怕死亡，連經過醫院門口都會軟腳，上學期生命設計周在老師建議下，直接跑到亡者家中助念誦經，終於戰勝死亡的恐懼。