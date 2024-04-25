日本一蘭拉麵來台開店後，每天大排長龍，一名網友分享，買一蘭拉麵的調理包回家，媽媽說要做一蘭拉麵給大家吃，讓他很懷疑，但媽媽卻說拉麵的材料都準備好了，也會記得擺盤，等了一陣子，原PO看到成品卻傻眼，因為媽媽竟在麵裡加了燙青菜、肝連肉和水煮蛋，硬生生將一蘭拉麵煮出台式湯麵的味道。

一名網友昨天在臉書社團《爆廢1公社》上分享，某天媽媽突然說要煮一蘭拉麵，他忍不住懷疑媽媽知道怎麼煮嗎？也很好奇家裡有叉燒肉、豆芽菜、木耳絲和溏心蛋等配料嗎？媽媽聽完只說「都有準備了！」還表示自己知道這個麵煮好要甩水，然後裝到碗裡面的時候，要用配料擺盤。

老媽煮一蘭拉麵加3配料，吸引網友狂讚。（圖／翻攝自爆廢1公社）

原PO表示，雖然有點懷疑媽媽，但他也沒多想，直到下樓吃麵，發現一蘭拉麵硬是被媽媽煮出台式湯麵的味道，讓他忍不住笑虧「這應該就是代溝！」只見媽媽在麵上放了半顆水煮蛋，還有少許的燙青菜和肝連肉。

貼文引起網友討論，不少人看了大讚，感覺原PO媽媽煮的版本比較好吃。「這擺盤很可以」、「看起來比外面賣的還要好吃」、「怎麼辦，你阿娘煮的看起來比較好吃，有考慮出來賣麵嗎」、「這樣看起來比較好吃，還有肝連肉，很爽」。