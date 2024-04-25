69歲女星趙雅芝過去演出電視劇《新白娘子傳奇》中女主角「白素貞」走紅，給人溫柔婉約形象，很會保養的她多年過去美貌依然如昔，沒想到近日網上竟傳出她的死訊，稱「世間再無白素貞」，對此，趙雅芝工作室昨(24日)發聲明駁斥死訊完全是造謠，要求惡意散布假消息的網友刪文，否則提告。

據知，近日微博上突傳出趙雅芝死訊，以「趙雅芝仙逝，世間再無白素貞，一路好走」為標題，稱她已過世，由於去年底「最美周芷若」周海媚的死訊也是在網上先傳出，工作室隔天才承認，更讓大家擔憂趙雅芝的狀況。

趙雅芝工作室發文否認死訊。（圖／翻攝自趙雅芝工作室微博）

對此，趙雅芝工作室昨晚立刻發文滅火，強調：「近日有無道德底線的平台為博取流量，惡意發布趙雅芝去世的消息，對於散佈和傳播此類謠言的個人或機構，我們已經委託律師所進行了證據保全，並會採取法律行動以維護趙雅芝女士的合法權益」。

趙雅芝2009年曾來台參加電視金鐘獎。（圖／中時資料照）

趙雅芝工作室進一步表示，除了釐清謠言，也希望網上目前所看到不實傳聞的發文者可以主動刪文，並呼籲大家不要隨意聽信謠言，「感謝關心和支持趙雅芝女士的每一位朋友」，才讓網友放心不少，紛紛說：「嚴懲造謠者」、「對於造謠者嚴懲不貸，必須進行法律的製裁」。

趙雅芝其他古裝的扮相也相當優雅美麗。（圖／中時資料照）

優雅老去的趙雅芝，過去對於保養有自己的見解，認為：「保養不會讓你傾家蕩產，不保養卻可能讓你人財兩空！」而她維持外型的方法其實很常見，一是注重飲食；二是充足睡眠；三是規律運動；四則是注意保持好心情。當年她和葉童演出《新白娘子傳奇》紅遍大街小巷，為何當年要請葉童女扮男裝演許仙？2021年趙雅芝受訪時表示，因為許仙的形象要求是博學但優柔寡斷、身材纖細，當年找不到適合條件的男星，剛好葉童在《碧海情天》中也曾女扮男裝，便請她讓嘗試這角色，最後的結果不僅符合劇組要求，更是成功締造了這個家喻戶曉的角色形象。