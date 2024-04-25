天氣逐漸炎熱，蚊蟲開始活躍，有網友在全聯發現一款日本的防蚊掛片，立刻買回家，她說之前去日本玩曾買過該品牌的產品，完全沒有踩雷，直呼是所有用過的防蚊掛片中最有效的。貼文掀起討論，不少網友也強力推薦，表示掛在家門口和後陽台，家裡不再看到蚊子。

一名女網友在臉書「我愛全聯-好物老實説」社團發文表示，最近逛全聯發現有賣一款日本的防蚊掛片，她說之前去日本玩曾買過，雖然包裝不太一樣，但買他們家的產品都沒有踩過雷。

原PO大讚這款掛片是她用過最好用的防蚊產品，一個379元，掛在陽台紗門的門把上，蚊子就不會跟著進室內，一片大約可以維持半年，如果發現蚊子開始跑進家裡就代表該換了。

貼文曝光掀起討論，一票網友直呼非常需要；用過的人也大讚掛在家門口或陽台非常有效，蚊子全退散；另有網友分享，露營時在帳篷內外各掛一個，防蚊很有感，晚上睡得超安心，一覺到天亮。