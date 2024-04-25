路透獲得的衛星圖像顯示，隨著美國對北京支持俄烏戰爭擔憂日益加劇的當下，中國竟正在為一艘涉及由北韓向俄羅斯轉讓武器，且被美國制裁的俄羅斯貨船提供停泊地。

據路透援引英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）表示，俄羅斯船隻「安加拉（Angara）」號，自2023年8月以來，已將數千個據信裝有北韓彈藥的貨櫃運往俄羅斯港口；該船隻自2月以來一直停泊在浙江省東部的中國造船廠。

報導指出，這艘船出現在中國港口，凸顯美國及其盟國在試圖切斷對俄羅斯的軍事和經濟支持時所面臨的挑戰。

隨著烏克蘭再次受到俄羅斯的攻擊，且彈藥短缺，美國官員對中國在烏克蘭戰爭初期受挫後幫助重建俄羅斯軍隊，發出越來越嚴厲的警告。美國務卿布林肯訪問北京，這種支持預計將成為本週的首要議程。

美國國務院第2號外交官康貝爾（Kurt Campbell）本月表示，如果北京增加對莫斯科的支持，華盛頓不會「袖手旁觀」。

美國務院發言人表示，據「可信的公開報導」稱，安加拉號目前停泊在中國港口，並已向中國當局提出這一問題。這位官員表示，「我們呼籲所有成員國履行聯合國安理會第2397 號決議規定的義務。」該決議開啟了限制與北韓貿易的新標籤，並要求聯合國成員國取消任何參與非法活動的船隻登記。

這位發言人表示，「當布林肯本週與中國外長會面時，他將討論一系列問題，包括俄羅斯對烏克蘭的戰爭以及俄羅斯與北韓的關係。」

RUSI近幾個月從美國星球實驗室PBC（Planet Labs PBC）等公司獲得的衛星圖像顯示，安加拉號停靠在浙江舟山鑫亞造船廠，該造船廠在網站上標示自己是中國最大的私人修船公司。

這艘船是透過其獨特的自動識別系統（AIS）應答機識別出來的，該應答機可能是出於安全原因，在駛往中國途中，於繁忙的朝鮮海峽航行時被短暫開啟。RUSI 表示，安加拉號於2月9日抵達中國之前，似乎是為了維修或保養，曾於1月停靠在北韓和俄羅斯港口，其應答機已關閉。到達中國後不久，它再次停止傳輸。

RUSI稱，這艘船受到美國制裁，於2022年5月開通新航線，自 2023年8月起，已在北韓羅津港和俄羅斯港口之間進行了至少 11 次運輸。該研究所一直在跟踪這艘船的動向，作為利用開放源資料監控北韓逃避制裁網路計畫的一部分。

中國駐華盛頓大使館表示，不了解有關安加拉事件的細節，但中國「一貫反對沒有國際法依據或安理會授權的單邊制裁和長臂管轄」。大陸外交部也表示不掌握此事的資訊。

美國和其他數十個國家今年稍早表示，北韓向俄羅斯轉讓武器「公然」違反了聯合國安理會多項決議。RUSI研究員伯恩（Joseph Byrne）表示，中國政府應該知道這艘美國制裁的船隻停靠在造船廠。伯恩說，「如果讓（安加拉號）未經檢查和新修好就駛出港口，那麼這表明中國可能不會對這些俄羅斯船隻採取任何行動。」

俄羅斯外交部和舟山鑫亞造船廠沒有回應有關安加拉號的置評請求。路透援引該公司網站稱，其客戶來自亞洲、歐洲和美國各地，與馬士基和台灣長榮海運等全球航運公司建立了「戰略合作」，並與歐洲科技公司建立合作夥伴關係。