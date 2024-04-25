衛生福利部苗栗醫院為提升醫療服務品質，日前特別引進智慧數位電子看板和電子床頭卡系統。（部苗提供／謝明俊苗栗傳真）

衛生福利部苗栗醫院為提升醫療服務品質，日前特別引進智慧數位電子看板和電子床頭卡系統，於加護病房和2A特等病房率先完成全面安裝，使臨床照護更加精準有效率的同時，也讓患者獲得更優質且全面的照護。

部苗加護病房主任陳俊偉醫師表示，採用智慧數位電子看板系統，不僅能取代傳統的紙本病歷，簡化與縮短資料尋找過程和時間，還能有效的整合呈現各項臨床檢驗數據與醫療資訊，讓醫療團隊的醫師和護理及相關醫事人員，可以快速、有條理的了解病人資料，有助於迅速、完整掌握患者病況，進而提升團隊討論效益，加速照護團隊臨床決策判斷與合作，提高醫療服務品質和效率。

部苗護理科主任曾怡樺指出，護理資訊化對忙碌的護理師是一大助力，護理照護透過智慧電子看板和電子床頭卡，使護理人員可即時獲得病人的重要資訊，包括醫囑、護理計畫、檢驗結果、儀器管理、排班等，不僅提升效率節省了時間，也減輕了護理師工作壓力，能夠更專注於提供高品質的照護服務。

曾怡樺主任進一步說明，此次院方引進運用的智慧數位電子資訊系統，還具有一項重要的消防任務排班功能，單位平面圖及逃生路線，一指按鍵就可以清楚掌握，確保病人及工作人員生命財產安全，每班的病人動態皆能一目了然，隨時掌握。

部苗院長徐國芳表示，透過先進智慧醫療數位電子系統輔助，可以提供更安全、更有效率的病房管理與照護，醫療人力也能獲得優化，進而紓緩工作壓力。此次率先完成加護病房和2A特等病房的智慧科技設備設置，是優化醫療照護的重要一步，不僅對苗栗鄉親健康照護是一大福音，對營造優質友善醫療職場環境，也非常有幫助，院方將繼續努力全面建構智慧病房，借助先進科技的運用，持續提升醫療服務水準，確保每位病人都能夠得到最好的治療和照顧。