【全程影音】齊喊不接受NCC新人事！ 藍委轟翁柏宗、羅慧雯不適任 @ChinaTimes

國家通訊傳播委員會（NCC）新任正副主委與委員等4名人選曝光，國民黨團今召開記者會，質疑民進黨政府雖然強調提名人選，都是新聞媒體領域的專家學者，但過去所謂的專業委員，卻一面倒偏向執政黨意志。在這次報派名單中，甚至出現曾提出「新聞自由能吃嗎？」的學者，脫離不了政治任命色彩，國民黨團絕不會接受這樣的提名人選。

NCC主委陳耀祥等4位委員將於7月底任期屆滿，根據媒體批露，新任NCC委員外傳的提名名單，包括劉柏立、翁柏宗、陳炳宏、媒改學者羅慧雯、NCC平台事業管理處長詹懿廉。

羅智強問四位預計被提名的NCC委員，「新聞自由是什麼，能吃嗎？」另三位被提名人認同羅慧雯說過的這句話嗎？翁柏宗被提名為NCC主委是憑什麼？陳耀祥任內踐踏新聞自由、護航鏡電視，種種濫權作為，陳耀祥是狼，翁柏宗是狽？兩人狼狽為奸裝中立。

副書記長張嘉郡表示，NCC是仿美國FCC所設立的獨立機關，但近幾年的NCC委員，幾乎是一面倒偏向執政的民進黨，貫徹民進黨意志，關掉中天電視台，成為整肅媒體的劊子手，獨立性早已蕩然無存。尤其在數位發展部成立之後，兩部會業務疊床架屋，就該重新檢討NCC的定位。

張嘉郡指出，再看看NCC官員的專業性，也沒有與時俱進，當美國FCC都引進數據工程師，蒐集及判斷數據做為決策依據，突顯了NCC抱殘守缺，獨立機關變成了盲腸機關。張嘉郡認為，所謂內定NCC委員名單，是執政黨耍了小手段，由特定媒體放出訊息測試風向，完全不尊重體制和法規，充滿了綠油油，很難不跟政治酬庸做聯想。

藍委翁曉玲表示，NCC設定為獨立機關，目的在於能夠排除外部及上級機關壓力、商業壓力，秉持專業性、客觀中立性依法行政，執行廣電和電信的監理業務。但在民進黨執政下的NCC早已走樣，陳耀祥主委的爭議不斷，NCC委員會議近幾年也做出不少具有高度爭議性、引起社會譁然的處分，如關中天、護航鏡電視、上架華視52台、包庇三立入主中嘉案，以及提出「數位中介法」等。

翁曉玲認為，羅慧雯過去在媒體上發表的文章，對於擔任獨立機關委員大有問題，其中一篇提到「如果中天新聞台換照通過，新聞自由會怎麼樣？」暗指媒體老闆會干預新聞，新聞自由的定義將被改寫為「媒體老闆的言論自由」。翁認為，羅慧雯在沒有證據的情況下，不該獨斷地指控媒體老闆指揮干預新聞，且這是一家商業電視台。

藍委葉元之強調，NCC新委員名單必須要與在野黨溝通，要維持其獨立性。NCC就是仿照美國聯邦通訊傳播委員會（FCC）成立，主旨就是要獨立監管媒體，所以才廢止新聞局，業務移交給NCC，如果NCC失去獨立性，也就失去存在意義。如果民進黨執意要提名這些人，是會侵害到媒體自由，讓NCC不能獨立行使職權，他主張要把NCC廢除。