0403花蓮發生規模7.2強震，造成市區天王星大樓傾斜，裡頭的貓咪受困一度讓拆除人員束手無策。一名女網友抱怨，當時男友為了替貓咪祈福，不只開始吃素積功德，還逼她也要跟著吃素祈福，甚至將她的雞排搶走丟進垃圾桶，讓她氣炸怒噴1句話，結果男友破防大崩潰。

一名女網友在臉書粉專「男友kau bei」發文抱怨，男友日前開始吃素，說是要幫花蓮的貓咪祈福，她起初並沒有意見，怎料男友竟逼她加入吃素祈福行列，見到她吃雞排，甚至當場爆氣搶走雞排、丟進垃圾桶，還痛罵她「為什麼這麼沒良心」。

女網友氣憤表示，當時真的超級餓又氣到不行，於是破口而出「如果祈福有用你媽癌症就不會死了」結果男友一聽崩潰破防，還把她趕出家門。對此，女網友無奈嘆，「我是不是真的太過分了？但我還是很不爽，我的雞排100塊欸」。

貼文曝光後引發熱議，網友笑成一片表示「吃了超派雞排」、「太狠了」、「懂吵架，先給讚」、「妳是會吵架的」、「雞排是無辜的」。