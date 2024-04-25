人氣直播主李明珊（丟丟妹）近日分享不運動也能狂瘦20公斤的訣竅，重點全在飲食，更公開減肥的菜單。

李明珊23日在IG上傳「跟我這樣吃，成功瘦20kg沒毛病」的影片，透露自己168公分，體重已降至48公斤，「我完全沒有在運動。」至於瘦下來的秘訣，李明珊回應：「精緻澱粉不要碰，含糖飲料不要碰，炸的、烤的、麵包那些類別也都不要碰。」

李明珊建議想瘦身的人，可多吃原型食物，例如地瓜、馬鈴薯，也推薦熱量相對較低的海鮮。此外，李明珊透露每天會喝2000c.c.的水，並公開減重期間的三餐，早上吃兩顆蛋加美式咖啡，午餐三種蔬菜、魚和手掌大的地瓜，晚餐則在八點前食用完畢，菜色一樣是三種蔬菜加蛋白質，像是板腱牛、鱈魚、鮭魚、鯖魚或蝦子。

李明珊身高168cm、體重48kg.（圖／中時資料照）

假設真的餓到不行，李明珊會吃低熱量的水果，例如芭樂，且會切成丁增加咀嚼感。李明珊說按照以上原則進行一個月後，就火速甩掉20公斤，沒有復胖。