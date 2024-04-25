台灣進口車汽車價格比其它國高出許多，究竟是否合理？中經院副研究員戴志言點出「高關稅」玄機；直言政府總以提高關稅作為保護國內汽車業發展的理由，但其實可思考進口車整車稅率和進口零件的關稅要不要脫鉤。若要讓國產車有競爭力，降低進口零件關稅也是可慮方向，而非只能以進口車的高關稅來協助國產車。

戴志言在昨（24）接受網路節目《斐姨所思【阿姨想知道】》訪問，分析國內汽車價格問題。主持人范琪斐問，台灣的進口車關稅為17.5%，但歐盟為10%、美國2.5%、日本0%，相比之下是否太高？戴志言說，相對是高，但也直言進口車整車費率的算法「滿奇怪」。他舉例，假設進口車車價是1，加上稅率N，括弧再乘上稅率25至30%的貨物稅（M）；他說，大家並不反對一輛進口車要繳兩種稅，但台灣的課稅基礎是在放大的價格上又再課一個稅，「很多的稅其實就莫名其妙收走了」。

戴志言分析，對進口車課徵較的關稅，往往是以保護國產車發展為理由。他說，國產車的廣義定義是，只要在國內組裝的車就可以算是國產車，就算是它是外國品牌、但是在國內組裝也算，因為這提供了勞動力、做生意的機會；但他也同時提及，除了對進口車課高關稅，也要思考「進口零件」關稅問題，這兩種稅是否應脫鉤，值得思考。

戴志言也直言，若以數量而言，對於進口車徵高關稅，並沒有讓國產車產業更好，「越保護反而越退步」，因為大部分企業的心態，是只要自身財報做得好，去管產業做什麼？「越保護越有獨佔，要有創新，其實會有一點問題」。

戴志言說，若政府真的想扶持國產車產業，就應該思考零件稅的稅率、完成一部車的總成本能否降低。他也提到，台灣過去差點成為亞太汽車設計中心，但因為加入WTO、不能給予稅賦優惠，導致獎勵措施縮小、沒有誘因，導致業者沒有意願做車。

戴志言分析，台灣汽車業有很多因素受限於國際汽車母廠，這些母廠要在一個地方生產車輛，除了當地設計能力，也要考量成本，若政府能就成本問題協助業者，增加與母廠談判的籌碼，「說不定慢慢就會上來了」。