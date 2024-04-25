電價調漲，加上即將進入夏天，就怕冷氣吹越多越噴錢，一名網友日前到賣場買冷氣，店員就說還沒到夏天買冷氣的人就變多了，原因是怕電費太貴，所以來挑變頻與一級能效機款，令原PO驚訝，大家會為了省電換新家電嗎？對此，大批網友都點頭，「常開的就會換，變頻很省，長期來看很值得」。

原PO日前在PTT發文，由於房間冷氣老舊，最近剛換一台分離式變頻冷氣，吹起來真的涼很快，溫度不需要調太低，冷房效果就很好。他也想起在賣場看冷氣時店員說，今年還沒進入夏天旺季，來看冷氣的人就變蠻多的，都想要換成一級能效的變頻冷氣省電，好奇詢問「大家真的會因為電費漲，就去把很多家電換新嗎？」

貼文PO出後，引發網友熱烈討論，不少人認為換變頻冷氣真的能省很多電費，「絕對有差！小時候家裡舊冷氣，不怎麼開夏季電費6000多，換新冷氣後開24小時才3000」、「變頻真的很省，長期來看很值得換」、「換了變頻敢吹過夜了，之前定頻的常熱醒」、「舊的不敢吹，換了天天吹」、「冰箱24小時運作的家電，換變頻超級有感」、「電費漲+家電補助，幹嘛不換」。

經濟部表示，「住宅家電汰舊換新節能補助」已公告延長一年到今年底，無論是2023或2024年購買的冷氣機及電冰箱，只要符合「一級能效」及「汰舊換新規定」皆可申請3000元補助，搭配原本減徵貨物稅每台最高2000元，每台家電合計最高有5000元的節能優惠。