大葉高島屋母親節暨30周年慶祭出多元優惠吸客，預估全館檔期業績可望成長15％。（大葉高島屋提供／朱世凱台北傳真）

母親節前夕率先迎來勞動節，百貨商場好康加碼，讓民眾放假時就能先挑好禮品，京站5月1日獨家引進飾品品牌vacanza的全新支線「vacanza Park」，不只可以拿飾品舊換新，還有機會拿購物金，Q卡友5月12日前拿當日消費發票，全館累計滿2000元還可抽洛杉磯雙人來回長榮機票；大葉高島屋除了推出全館6折起好康，單筆滿2千元亦可參加拉霸遊戲，有機會抽中價值4萬2100元的聯名款Apple Watch乙支，預估全館檔期業績可望成長15％。

京站時5月1日獨家迎來飾品品牌vacanza攜知名飲品SOMA，以永續環保理念推出的全新支線「vacanza Park」，成為台灣首間主題式永續零售空間，相較於傳統零售場域，vacanza Park採用超過62％以上再生建材及環保塗料，大幅減少碳足跡排放與資源浪費，打造羚羊谷國家公園渡假風格。歡慶開幕，5月1日至5月12日拿飾品回收（不限品牌）即可獲得品牌指定飾品1件；魚刺人雞蛋糕快閃消費滿千即送好心情兑換券1張，可兑換原味雞蛋糕2顆；5月13日至年底，凡攜帶舊飾品至門市回收即可獲得100元購物金，每投入一副可以折100元。

即日起至5月12日，京站母親節檔期熱烈進行中，全館線上、線下Q卡友限定全館滿4000送200，化妝品、內衣、香氛滿2000送200元，Q卡友線下使用JCB實體信用卡台北店當天滿2000再送200元，最高回饋20％；壓軸好康還有5月8日至5月12日的「Q點成金點數變現金」登場，全館單筆滿3000元扣Q點30點現抵300元；5月12日前Q卡友拿當日消費發票，全館累計滿2000元即獲抽獎機會，最大獎有機會抽到價值10萬8937元的洛杉磯雙人來回長榮機票。

大葉高島屋母親節檔期才剛登場，首周即有15％成長的亮眼佳績，前三名成長業種依序為餐飲、家電、美妝類商品。大葉高島屋表示，近期汰舊換新補助政策，帶動家電買氣，以及服飾換季折扣、天母棒球場球季開打，加上積極推出多元優惠，與商圈合辦親子市集活動等因素，4月假日期間人潮呈現雙位數成長，且初登場的大葉高島屋APP微電商業績也有明顯持續成長，為母親節檔期增添新買氣，預估全館整體業績將可望成長15％。

好康包括全館6折起，周周送滿額禮、聯名卡刷卡禮等優惠外，5月12日前針對大葉高島屋APP會員推出了多重福利，例如，新戶下載綁定和首購各加贈30點並加碼送百元券，每天享1小時免費停車優惠，在不同波段指定區域滿千送百點數回饋；單筆滿2千元參加拉霸遊戲，有機會抽中價值4萬2100元的聯名款Apple Watch乙支；至1樓「法蝶珠寶」單筆滿5千元，還可抽價值5萬8600元的「心之所在綻放璀璨」30分鑽石項鍊，期望此波操作能提升APP會員消費占比達到7成。

最後，5月12日前4樓「仙黛爾」內衣Soft Stretch無痕系列買2送1；APP會員5月14日前於4樓內衣／廚用區、5樓小家電區、DOZO Market內睡衣特賣等指定區域可享單筆滿8千元再贈百元券；於4樓食器／寢具區、5樓大家電區、DOZO Market喬山專櫃，單筆滿3.5萬元贈5百元券；4樓與5樓家用區累積滿15萬元加送冷暖兩用風扇，限量10台。