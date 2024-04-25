高雄市環保局南區資源回收廠技工涉嫌勾結電腦廠商、垃圾清運業者，長期靠電腦作弊程式「偷磅」，撰寫程式的黃男一審重判13年，洪姓、張姓前技工分別判刑12年、11年6月。檢廉查出，另有一家李姓環保業者也牽涉其中，但卻短繳226萬9659元廢棄物代處理費，法務部行政執行署高雄分署收案後，立刻凍結公司帳戶，並扣押往來廠商的應收帳款，才乖乖繳清欠款。

該環保有限公司為高雄市乙級廢棄物清除機構，該公司負責人李男於2020年9月至2021年2月期間加入作弊扣重犯罪集團，涉嫌以電腦作弊程式，減輕地磅計算載運的廢棄物重量，使載運廢棄物進入資源回收廠時短繳廢棄物代處理費，經移送機關高雄市政府環境保護局南區資源回收廠審認該公司共須補繳廢棄物代處理費275萬2659元。

雖然李姓負責人雖將從中獲利48萬3000元不法犯罪所得繳回，但仍短繳226萬9659元，移送機關爰將全案移送法務部行政執行署高雄分署強制執行。高雄分署收案後，立刻凍結公司的銀行帳戶，並扣押往來廠商的應收帳款，同時函請監理機關將公司名下車輛辦理禁止過戶，李姓負責人才匯款將滯欠的廢棄物代處理費全數繳清。

該案為2021年高雄市環保局南區資源回收廠爆發貪汙案件，洪姓技工、前張姓技工涉嫌勾結電腦廠商、垃圾清運業者，長期靠電腦作弊程式「偷磅」，降收民間回收業者進廠處理費，事後再向業者拿回扣。高雄地院審結，撰寫程式的黃男重判13年，洪、張分別被判刑12年、11年6月，均褫奪公權7年，可上訴。