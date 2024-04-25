塔米勵志的減重過程被記錄下來。（影片來源／TLC Youtube）

美國真人實境秀明星塔米（Tammy Slaton）參加減重節目後，歷經將近兩年的旅程，她從原本的725磅（約329公斤），成功減去440磅（約200公斤）後，目前體重來到285磅（約130公斤）。終於能擺脫以往行動不便的狀態，在社群上曬出泳裝照。

綜合外媒報導，美國旅遊生活頻道（TLC）的真人實境秀「1000磅姊妹(1000-lb Sisters)」，自2022年節目開播後，記錄了塔米的減重歷程，她不但改善飲食，還在2022年7月接受減肥手術，再進行為期14個月的減肥康復治療，成功甩肉440磅（約200公斤），目前體重約285磅（約130公斤）。

塔米接受雜誌《時人》（People）採訪時說，原本身體狀況就不好的她，過重讓她差點丟了性命，當時她被緊急送醫，裝上呼吸器、接受藥物，才撿回一命。醫師告知她，必須減掉將近200磅（約90公斤），才能考慮減肥手術，促使她終於下定決心瘦身。

而塔米在瘦身成功後，終於能擺脫輪椅及氧氣管，自行走路，令她的醫生十分驚訝。此外，她終於能坐進車輛的前座，還有飛機座位。她坦言，這些事對一般人而言，相當微不足道，但對她來說，卻是意義非凡。

塔米還透露，從小她就有體重問題，隨著她長大，體重不減反增。而她的家境窮困，母親需要打三份工來養家糊口，因此塔米和她的妹妹經常自己做飯，「微波爐是我們最好的朋友」，而她們只能吃一些像是泡麵或是添加大量碳水化合物的加工食品。當塔米的祖母去世後，她更是「轉向食物來尋求慰藉」。

塔米回顧減肥歷程時說，希望其他人看到她的故事並受到啟發，也認真對待自己的健康。

而瘦身後的塔米也曬出泳裝照，體態的變化讓許多網友看了相當震驚，紛紛鼓勵她：「為你感到驕傲」、「這種轉變令人難以置信！很高興看到你已經走了這麼遠。」