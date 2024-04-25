HTC雙面抗UV機能帽PLUS。宏達電提供

宏達電擁有近16萬名股東，今（25）日公布今年股東會紀念品是「HTC雙面抗UV機能帽PLUS」，與去年一樣都是送帽子，今年則是再升級版，而且今年開放讓零股股東也能領取。

宏達電歷年發放的股東會紀念品都很實用，今年跟去年一樣送帽子，宏達電表示，今年的款式有更好的設計，前後帽簷加長，更能抵抗紫外線，並採雙面色彩亮麗設計。

宏達電2013年曾送去股東會現場的股東，每人一支要價2萬1900元的HTC One手機，當時掀起轟動，之後陸續發送多功能後背包、風衣外套、休閒折疊椅、隨身保溫杯袋組，以及雙面抗UV機能帽等，都廣受好評。

宏達電6月20日舉行股東會，需在4月17日之前買進或持有宏達電股票，才具有領取紀念品資格。集保資料顯示，截至上周五（4／19），宏達電股東人數超過15.59萬人。

宏達電股東會紀念品出爐，網友紛紛表示「照顧睡公園股東的好公司」、「公園套件越來越完整了，接下來誰要送雨衣？」、「今年帽子升級了，上一頂比較樸素」、「存台積電，不如存宏達電，今天懂了」。