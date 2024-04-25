新竹市延平路一帶因停車位不足，居民反映希望將延平路平面停車場改建為地下停車場，新竹市政府向中央申請前瞻停車場補助，獲交通部核定3.65億元經費，未來擬將延平路平面停車場改建為地下2層的停車場，預計2025年發包工程施作，2027年完工啟用。

延平停車場位於延平路一段，臨近西門國小與新竹監獄，現有104個停車位，但因周邊有大量住宅，導致附近停車位1位難求，附近居民盼將平面停車場改建為立體停車場，以解決停車位不足問題。

新竹市長高虹安表示，屢接獲地方民意，盼將延平路平面停車場改建為地下停車場，增加空間滿足地方停車需求，市府團隊積極向中央爭取補助經費，同時由副市長邱臣遠及交通處拜會交通部，並尋求立法委員協調取得推動共識，終獲交通部核定補助。

市府交通處表示，市府向中央申請前瞻停車場補助，獲交通部核定3.65億元經費，將延平停車場改建為地下2層停車場，完工後可提供247席汽車格位，預計最快於今年底完成規畫設計，2025年發包工程施作，2027年完工啟用。

日前市府也舉辦地方說明會，附近住戶針對施工管制方式、防排水措施、減輕交通黑暗期、鄰損保護措施等提出建言，有民眾表示，盼市府能加速推動並注意施工期間的住戶安全，也有居民表示，工程工期預計2年，建議公園及人行道均應保留，地面層部分也可考慮整體公園設置；市府表示，上述建議皆會納入後續規畫設計參考。

交通處也表示，市府重視停車場建設，今年底前將啟用馬偕地下停車場及西大路立體停車場，預計可提供559席汽車格位及154席機車停車格，盼貼近市民使用需求，與市民共推優質公共停車場建設。