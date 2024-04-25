使用社群軟體可依照個人喜好設定大頭照，一名女子好奇問，那些不放自己照片的女生，通常會是正妹嗎？貼文引發熱議，沒想到一票網友都說，身邊很多漂亮的女生都很低調，從不放自己的照片，南韓藝人IU的Instagram就是以卡通明星作為大頭照，但也有人不以為然，認為大頭貼照片風格和個性相關。

原PO近日於《Dcard》指出，社群不放自己的大頭照，通常是正妹嗎？詢問是否有這樣的說法？

貼文露出後，一票網友點頭表示，身邊很多有氣質、低調的女生社群軟體照片，都會遮臉或用寵物照，當中有人以南韓藝人IU為例，指IU長得很漂亮，Instagram放的是卡通明星圖案，「這是正妹的特點，沒有例外」、「高中班花頭貼放她家貓咪，她本人真的超正」、「最近認識一個很正，大頭照是天竺鼠的。」

也有人認為放不放照片依個人個性而定，無法作為辨識正妹的依據，但喜歡他人關注的一定會放照片。