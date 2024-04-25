遠傳瞄準即將到來的親節檔期，即日起新申辦/攜碼/續約iPhone 15 Pro 1TB、iPhone 15 Pro Max 1TB搭配999以上資費，限時最高可再折7299元，iPhone 15其他機款搭配指定方案也享最高2500元折扣；另外，網路門市再祭出限量iPhone 14系列A品福利機，搭配門號享優惠價，再享遠傳保固三個月。網路門市部分，月底前來遠傳網路門市申辦5G 599/799/999指定單門號方案並簽約24個月以上，即享共3400元起購物金回饋，線上專屬限時再送99GB上網流量。

遠傳friDay購物則祭出5月12日前消費滿8000元，就有機會抽中整單金額回饋或遠傳幣等大獎，且到friDay購物買遠傳空機，獨享原廠保固與門市服務2大保證，再送friDay影音暢看影劇14天。

除遠傳外，旗下全台最大Apple經銷商德誼宣布，今(25)日起推出MacBook Air M3，搭購指定門號方案現折1.8萬，MacBook全系列舊換新再折10%。蘋果MacBook Air M3即日起正式上市，搭載全新M3晶片能充分發揮神經網路引擎優異的AI效能，德誼數位特推新品上市優惠，搭配指定門號方案現折1.8萬，此外，更提供舊換新專屬折扣，MacBook全系列舊換新再加碼10%、MacBook周邊加購優惠。

另外，正值母親節商機，德誼數位攜手遠東SOGO、GlobalMall環球購物中心、遠東百貨、秀泰生活等百貨體系，特推指定門市限定優惠。