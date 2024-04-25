茶是古老的飲品，減重醫師魏士航指出，研究顯示，一天喝500 ml的無糖茶，可以降低血壓、血脂及心血管疾病的風險，而紅茶多酚可增加胰島素的活性，具有調節血糖的功能，不過，茶葉怕光又可能遇潮發霉，建議應低溫儲存，最好放到冷凍或5℃冷藏的低溫環境，以延長保鮮期。

魏士航在臉書粉專PO文指出，喝茶好處很多，至少具有下列6種好處。

■降低心血管疾病風險：2021年的一篇文獻回顧文章，指出一天飲用約500ml的無糖茶飲，可以明顯降低血壓、血脂以及心血管疾病的風險。

■抗氧化：茶多酚可以捕捉活性氧化物質（ROS），進而減少了ROS對細胞膜、蛋白質和核酸的破壞。

■抗癌：茶飲對於前列腺癌、皮膚癌、乳癌、肺癌和肝癌，都可能有預防的效果。

■紓壓：茶葉特有的游離胺基酸─「茶胺酸」，可以降低血壓外，更能有助於放鬆心情、對抗焦慮。

■血糖控制：紅茶多酚可以透過抑制alpha-glucosidase ，進而抑制碳水化合物的消化和吸收，也可增加胰島素的敏感性和活性，具有調節血糖的功能。

■減重：兒茶素和咖啡因之間的協同作用，被發現能夠降低食慾、抑制食物的消化和吸收、抑制脂肪細胞的分化，也能夠促進白色脂肪，轉化為米色脂肪。

魏士航指，茶葉的發酵過程單純是透過酵素作用，產生一連串茶多酚類的聚合反應，使綠茶轉變成為烏龍茶，再變成紅茶，並沒有細菌或黴菌參與這個過程。普洱茶和康普茶是例外，但他們的發酵過程是透過特定無害的微生物來進行的，跟發霉的概念是不一樣的。

不過，茶葉若保存不當，就容易發霉。魏士航指，雖並非所有種類黴菌，都會產生有毒的物質，但我們沒有辦法一一辨別，大原則就是發霉或是帶有霉味的茶或是食物，都不應該吃下肚。發霉的東西除黴菌也會孳生許多細菌，可能造成腹瀉、嘔吐、血便、消化不良等症狀，甚至會造成敗血症、肝炎、肝臟膿瘍。另外不少黴菌，會產生對人體有毒的物質，像是黃麴毒素、黃黴毒素、赭麴毒素和橘毒素，都會對人體產生很大的傷害。

茶葉該如何保存？魏士航指，應謹記避免照光、隔絕氧氣、低含水量與低溫儲存原則，兒茶素本身怕光，遇光容易氧化，使茶葉品質劣變，氧氣會加速茶葉氧化，因此建議選購小包裝，開封後儘快喝完。

魏士航並指，茶葉含水量12％以上，就有發霉的風險，保存環境要夠乾燥，包裝也要採不透水與防異味的材質，此外，儲藏溫度愈高，茶葉劣變速度愈快，最好放到冷凍或5℃冷藏低溫存放，來延長保鮮期。