金曲台語歌后詹雅雯近年傳罹患帕金森氏症、因腦瘤入院動刀2次等，之前病情惡化時，還一度出現失明症狀，奇蹟般康復並走過病痛風波後，卻被友人詐騙，今（25）日在社群分享官司結果後的心境，無奈感嘆「終究是錯付了」。

詹雅雯今在臉書透露，「當你認識多年的朋友，遇到了困境，全家人生計出現嚴重虧損，向你哭泣悲傷的訴求中，透露了難以度過這一刻生命的難關時⋯你會出手相助嗎？」對此，她說：「我出手了！幾年後才知道，我被他們的眼淚詐騙了！」

她曾向媒體透露大約損失新台幣3千萬元，和「圈內」男性友人的官司打了整整3年，現在終於結束，詹雅雯卻苦嘆：「在現今詐騙集團猖獗的社會，真不知該如何相信人心⋯。」、「對我來說～虧的是錢！傷的是心⋯曾經付出的信任與友誼，終究是錯付了！」

讓不少紛絲紛紛留言安慰「妳的善心幫忙老天爺記下來了，而他們的惡劣行為也被記著不是不報只是時機未到，相信老師妳的善心會有善報的、「所以才說要活得夠久才能看到，經歷過各式各樣的人事物！一起加油吧！永遠愛妳呦⋯」、「老師妳太善良了，那個欺騙老師的人會得到報應的」；好友許常德則開玩笑：「不要因這爛人對其他人灰心喔，我需要幫忙的時候，你要給我全力以赴。」