布林肯此行旨在解決一連串的爭議，這些問題可能危及才剛開始修復的兩國關係。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，布林肯會見了中共上海市委書記陳吉寧，並對中國的「貿易政策和非市場經濟手段」表達擔憂。

布林肯強調美國尋求與中華人民共和國進行良性的經濟競爭，也要為在中國的美國人與美國企業爭取公平的競爭環境。

陳吉寧則透過翻譯表示，兩國領導人最近的通話有助於兩國關係穩定、良性地發展，無論選擇合作還是對抗，都將影響兩國人民的福祉、影響兩國，以及影響人類的未來。

布林肯周五將前往北京與中國外交部長王毅會面，也可能會見中國國家主席習近平，但這些會面可能出現一些緊張畫面。就在布林肯抵達上海時，美國總統拜登簽署了「2024年國安緊急補充撥款法案」，除了將提供烏克蘭和以色列更多援助之外，也包括授權80億美元用於對抗中國的軍事力量，以及提供台灣數十億美元的國防援助。

中共國台辦已對此表達中方的高度不滿，其發言人朱鳳蓮在記者會上痛批美國這些法案向「台獨分裂勢力」發出錯誤信號，中方要求美國停止以任何方式武裝台灣。

此外，拜登還簽署了另一項TikTok（國際版抖音）「不賣就禁」的法案，該法案要求其中國母公司字節跳動（ByteDance）必須在9個月內出售TikTok，否則美國政府將全面封禁這個熱門的短影片分享平台。TikTok執行長周受資強調這項法案違反美國憲法保障的言論自由，該公司將在法庭上抗爭到底。