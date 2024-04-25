林志炫去年重啟ONEtake2.0《我忘了我已老去》世界巡迴演唱會，首站從台北起跑，歷經18個城市之後，今（25日）驚喜宣布第20站將於7月13日再次回到台北小巨蛋安可開唱！林志炫說：「這次安可場會帶來更新、更有張力的視覺效果，也會為台北安可場打造獨享歌單，請大家期待！」

林志炫ONEtake2.0《我忘了我已老去》世界巡迴演唱從台北起跑後，在大陸各大城市、馬來西亞、澳門等地熱烈演出，迄今已有數十萬人現場感受林志炫現場LIVE天王的魅力，大獲好評！高水準的演出讓不少歌迷驚訝，經過了30 多年，林志炫的唱功只有越來越厲害，令人折服！

因本輪巡演是2023自台北小巨蛋起跑，帶著台灣歌迷的感動和鼓舞啟航，雖然後續還有多場各地巡演已排進表單，但林志炫特別把「第20站」這個極具里程碑意涵的演出留給台北，以回應歌迷熱切的期盼。

林志炫透露：「在歷經19個城市演出後，每次結束都會得到一些心得與回饋，知道哪裡可以調整得更好，讓演出更完美更符合大家期待，所以這次回到台北開唱，絕對會是更升級版的演出。」也預告會打造更華美的舞台效果及視聽體驗！本次台北安可場歌單也將為台北歌迷量身打造，安排一些大家意想不到的歌曲與驚喜，讓去年看過的朋友耳目一新。

林志炫將於7月再度攻蛋。（寬宏藝術提供）

曾有歌迷用一副對聯精准形容林志炫叱吒華語樂壇三十年的音樂成就：「江山代有人才出，代代都有林志炫」。林志炫指出：「這幾年很多喜歡的我的朋友大多只能從各種節目才能聽到我唱歌，但其實我個人更追求的是現場演唱，我一直都覺得『沒有現場就沒有真相』，聆聽現場演唱會就是檢驗一個專業歌手非常重要的指標，所以我把演唱會主題定為ONEtake2.0，是對自我的要求，也是給歌迷的承諾。」演唱會門票4月30日啟售，購票洽寬宏售票、萊爾富、OK便利商店。