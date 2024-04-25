每年4月的最後一周訂為「世界免疫周」，今年主題為「人類可以通過免疫接種挽救生命」，呼籲各國持續透過系統性地規畫加強推動疫苗接種，確保全民都能獲得免疫保護，響應今年主題，新北市於24日至30日期間廣設COVID-19疫苗社區接種站，共16場，設置地點涵蓋本市14個行政區，其中有5場捷運場域接種站，提供民眾免費便捷的接種服務。

衛生局指出，依據疾管署監測資料，近期國內COVID-19主要流行病毒株仍為JN.1，疫情傳播風險仍持續，不可因過去曾感染過COVID-19、曾接種原始株或雙價疫苗而輕忽疫情威脅。打疫苗是最有效的預防方法，為提升高風險族群之免疫保護力，鼓勵符合接種第2劑新冠XBB疫苗的65歲以上長者、55至64歲原住民、滿6個月以上有免疫不全以及免疫力低下民眾，踴躍接種，再次提升對抗目前主流變異株之免疫保護力，讓保護力不歸零。

衛生局說明，感染COVID-19後可能導致喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清等併發症，嚴重時甚至可能致死；研究顯示現有XBB疫苗對於目前流行之變異株皆有保護力，且對於新冠輕症預防效果佳，接種疫苗後約需兩周才有保護力，請及早接種獲得保護力。提醒除了打疫苗外，民眾仍需落實個人防疫措施、有症狀自主佩戴口罩、不要上班上課，以保護自己及家人朋友。