名軒位於新北市淡水區總銷高達200億元的「名軒海樂地」，共有1500多戶，目前銷售逼近5成，去年已入帳約400多戶，今年首季還在持續入帳。另外，總銷16億的「國王之森」至去年底未售金額約7億，已售的9億元今年初才剛開入帳，首季將是此案的入帳高峰，另外，還有些餘的成屋等著銷售。

董事長吳泓瑩說，物價不停攀高無法降低已成趨勢，現在有很多家長會用買房當做存錢的行為，出首期的自備款，再讓孩子慢慢分期付款。近期房市熱絡，名軒也將改變銷售模式，以前以成屋銷售為主，未來銷售腳步將會加快，新建個案在興建地下室出土後就會邊建邊售！

今年房市在新青案貸款支持下，剛性需求都跑出來，吳泓瑩說，公司銷售腳步將會加快，不少年青人希望能拉長自備款的付款週期，若是成屋銷售，需要準備到房屋總價的1~2成自備款，真的是不容易，因此將考慮新推的建案在結構興建中就開賣，不過，每個案子都不太一樣，銷售模式還是有差別。

名軒近年來鎖定軌道經濟及地上權案，今年年初標下北市中正區的兩塊地上樣案，未來不排除規劃住宅推出。下半年將推出兩筆個案，包括總銷36億元的苗栗後龍維真段，將規劃地下3樓、地上15樓，總戶數453戶，以及總銷38億元的高雄鳳山福誠段，規劃地下2樓、地上14樓，總戶數近400戶。

麗寶集團今年新推案地點，包括台北、新北、桃園、苗栗、雲林、高雄等地，4月底將在桃園小檜溪推出百億元大案「麗寶南法莊園」系列。