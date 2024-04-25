近來傳出台南市長黃偉哲可能不會做滿任期就入閣，再由中央派代理市長，黃偉哲今天（25日）面對媒體詢問，他表示，不知道這個傳言從何而起，他引述六祖的話「菩提本無樹，明鏡亦非台，本來無一物，何處惹塵埃」。

黃偉哲下午受訪時說，做完任期是政治人物跟選民的約定，也是準總統賴清德的本意，強調「做完任期是正常，沒做完是比較特殊的」，指目前為止沒有人跟他提過入閣這個問題，至於地方傳言就去傳吧。

相關傳言近來在地方甚囂塵上，立委陳亭妃昨天在臉書發文指出，最近可能因為有些支持者過急了，故意放出一些誤導訊息，但是無形當中，是陷520即將上任的賴政府於不義。

她說，一直有人在台南放一種聲音說，黃偉哲市長不會做滿任期，會由中央派代理市長，專心爲某人初選助攻，這樣剛好讓藍營有話題可以做文章。她說，誇張的是，本來是透過耳語，現在是直接在公開場合宣告，這對中央或地方的執政團隊都是傷害，所以她昨天也在中執會後，特地向賴清德總統當選人詢問此事，賴說絕對不可能，現在的縣市首長都會做到任期結束，也表示她可以幫忙澄清。