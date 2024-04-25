松柏嶺受天宮招募文宣專員，月薪32K，會4種語言，還要懂文史、能拍攝、會剪輯等8項技能，引發網友熱議。（松柏嶺受天宮提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣名間鄉知名廟宇松柏嶺受天宮主祀玄天上帝，官方臉書24日上網徵文宣專員，不僅要大學畢業，會4種語言，還要懂文史、能拍攝、會剪輯等8項技能，月薪32K；遭網友開酸，這薪水真的很「玄」，建議請千手觀音。廟方回應，感謝各界關心，強調徵團隊夥伴，非1人獨攬業務。

松柏嶺受天宮創建於1657年，迄今已367年歷史，主祀玄天上帝（俗稱帝爺公），其香火在全台開枝散葉，分靈3696座，每年農曆3月初3玄天上帝聖誕，來自各地進香祝壽陣頭絡繹不絕，廟方24日在官方臉書徵才，招募文宣專員，月薪32K，精通國台語、略通英日語，懂文史、能拍攝、會剪輯等8項技能，最重要「對玄天上帝信仰與宮廟文化有高度熱情與了解，抗壓性高」。

網友爭相分享徵才貼文，開酸「這薪水真的很『玄』，我到底看了什麼」，建議廟方「請千手觀音才做得了」，「帝爺公一定覺得很慶幸， 祂的工作只要保佑大家就好了」，反諷「還要會空拍，自備空拍機，這樣才能以一擋十」，甚至認為，「接了這個工作，應該很快就可以見到上帝公了」！

松柏嶺受天宮徵才廣告遭網友熱議，急忙po「徵才炎上事件回應」，強調徵團隊夥伴，非1人獨攬業務。（松柏嶺受天宮提供／楊靜茹南投傳真）

網友反應太熱烈，松柏嶺受天宮管委會在官方臉書po「徵才炎上事件回應」，感謝各界對徵才條件的關心，已虛心接受指教，並檢討改進，強調該職缺是招募文宣團隊夥伴，並不是由一人承攬全部業務，更見證不同世代對廟務現代化的認知歧異和執行痛點。