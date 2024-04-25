百貨公司看好女性消費力強勁，趁著母親節檔期加大優惠力度，中南部業者也不例外，漢神巨蛋、南紡購物中心去年營業額亮眼，成長率均較前年破10％以上，為了力拚今年業績更優秀，好康狂發不手軟，包括消費滿額抽市價15萬元的鑽戒、美妝保養免費送等。

漢神巨蛋5月12日前舉辦母親節檔期，不僅多個南部獨家品牌推出回饋，還可再搭化妝品滿3000送300元多重優惠。5月1日前於8F活動會館，打造人氣美食攻略物產展，包括首次加入的「Tart Tart起司塔」；鹹食推薦初登場的「深海CHEN 龍華富貴湯品」，補足元氣充沛；同時還有美力榮耀總抽獎，只要於全館消費滿2000元即可獲得一次抽獎機會，可帶走市價15萬元的最大獎「JOY COLORi 未來鑽石-誓言鑽戒1克拉」及珠寶配飾、3C家電等多項好禮。

漢神巨蛋更獨家舉辦Barbie Run芭比路跑前哨站「粉紅派對」，即日起開放報名，單人價699元，早鳥優惠甜蜜雙人價1299元，報名即贈時尚手拿鏡兩個和餐具分享組乙組，5月4日活動當天更邀請藝人舒子晨Nikita帶來精彩熱舞，還有芭比主題活動限定圖框的拍貼機以及RUNWAY伸展台可以盡情展現時尚穿搭，最後評選環節冠軍，還有高額獎金及獎品可帶走。

南紡購物中心母親節檔期於5月12日前開跑，包括滿6000元送900元、全館滿千送百無上限。（南紡購物中心提供／朱世凱台北傳真）

南紡購物中心「百變女王 無限可能」母親節檔期於5月12日前開跑，包括滿6000元送900元、全館滿千送百無上限，於A1、A2館指定店櫃購滿5000元送500元電子抵用券、於A1館大家電指定店櫃購滿1萬元送1000元電子抵用券。總經理莊景堯表示，「今年母親節除了祭出高額回饋外，我們也持續努力提升兩館的產品豐富度，提供顧客更棒的購物空間及選擇。」

南紡全館即日起至5月12日舉辦「心心集樂趣 全館集心送」，於兩館會員集點店櫃購滿1000元送1顆心，25日至28日首次破天荒加碼滿8000元加送10顆心（不累贈）。另於5月3日加碼推超級有心3倍送，5月9日至12日還有心動倒數2倍送，集滿指定心心可兌換商品抵用券、限定加價購或免費換兌換券、生活好物、美妝保養品等好禮。 最後，多場主題活動將於A2館1F南紡廣場登場，26日至28日首先舉辦「Drive Your Fantasy：全新BMW X2馭望迷徑巡迴外展」；27日至28日與「小火柴文創市集」合作舉辦「獨自美麗市集」等，讓親子同樂。