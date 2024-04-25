高雄連續兩日下雨包含今（25）日上午的強降雨，高雄市水利局說，今日累積雨量71毫米，山區以六龜測站雨勢較大，累積雨量20.5毫米。最大時雨量為岡山區52mm。目前水情燈號正常，水利局對水情保持樂觀。

高雄於2021年至2023年經歷過百年難得一見的大旱災，2021年的高屏堰河川引水量為4.6 cms（每秒抽排1公噸水）左右，2023年的引水量為7.1 cms。相較於今日的9.96 cms，對於水情評估相對保持樂觀。

水利局表示，高雄市目前的水情是正常的，今日鋒面降雨，高屏堰流量由先前8.3 cms提升至10.6 cms，相較於百年大旱同期4.6 cms已轉為橙燈，今年截止4月25日止供水屬於正常。高雄常態水源供應可滿足每日公共用水量150萬噸。

除希望降雨外，水利局也已經做好汛期的準備，每年定期巡查開發單位有無依照核定內容辦理及妥善維管，確保出流管制設施可發揮應有的滯洪效果。同時，打造海綿城市，避免洪水在短時間積累成高峰，為既有水利設施爭取排水時效，降低豪雨對民眾生命財產的危害。