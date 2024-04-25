殲-20作戰體系

阿拉伯聯合大公國2020年決定，要和以色列關係正常化，被視為向中東穩定邁出了一步。不過，由於阿聯很想採購F-35先進戰機，挑戰了以色列維持軍事優勢的安全信條，因此出現了複雜狀況。

《國家利益》（The National Interest）網指出，如今這種緊張局勢可能促使阿聯轉向中國等其他軍事供應國。最近阿聯與中國頻頻接觸顯示，包括可能的軍事合作在內，雙方合作有增無減。而阿聯在無法獲得F-35後，對殲-20 等中方戰機表現興趣，就凸顯了這一點。分析認為，這種轉變可能會重塑地區軍事動態，並影響美國與波灣地區的戰略關係。

阿聯目前可能正向中國靠攏，而這無論對以色列，或是美國來說，都很危險。猶如《國會山莊報》（The Hill）去年在報導中所說的，「美國與波灣地區的戰略關係結構正日趨緊張」，而情況似乎只會更糟。

中國和阿聯正尋求透過在太平洋和非洲投資，以擴大雙方合作。此外，阿聯也正在考慮，要加強使用人民幣，提供中國進入波灣的低風險門戶。分析指出，最令人擔憂的，就是兩國空軍可能正在建立新關係。

殲-20戰機黑科技

據《詹氏》（Janes）軍事新聞網報導，阿聯國防部聯合作戰司令員薩利赫-穆罕默德-薩利赫-阿爾-阿梅裡（Saleh Mohammed bin Majren Al Ameri）本周在北京中國國防部總部會見了解放軍空軍司令員常丁求。而阿聯國防部說，會晤期間，雙方討論了有關兩國聯合軍事合作領域的一系列議題，以及支援和發展聯合軍事合作的方式。

分析強調，儘管確切討論內容不得而知，但推測殲20等中方戰機未來或許會出現在阿聯的機隊中，卻不會為時過早。隨著F-35不再成為阿聯採購選項，它可能會轉向中國，甚至俄羅斯尋求替代方案。事實上，這樣推測並不會太牽強，畢竟去年阿聯就接收了第一批中方練-15A「獵鷹」攻擊/戰鬥教練機。