受到鋒面影響，台南楠西梅嶺賞螢季原訂27、28日開幕式及賞螢相關活動取消舉辦，為避免民眾在天氣狀況不佳情況下仍進入賞螢步道徒增危險，楠西區公所將針對主要的賞螢區「梅嶺伍龍步道」進行管制，禁止遊客進入。

楠西梅嶺賞螢季從4月27日至5月12日在楠西梅嶺風景區伍龍步道舉辦，不過，根據中央氣象署氣象預報，近日有幾波鋒面通過，因本次活動辦理地點位處梅嶺山區，主辦單位楠西區公所經評估，為顧及賞螢遊客的安全，今天宣布4月27日、28日開幕式及賞螢相關活動取消辦理。

楠西區公所說，針對已在線上報名4月27日、28日的賞螢民眾，可另自行選擇其他梯次前往報到，免再另行線上報名。

楠西區公所補充，接下來2周活動皆會視氣候狀況，隨時將相關訊息公告於活動粉絲專頁「台南楠西梅嶺賞螢季」，待評估天氣狀況許可及步道無安全疑慮後，再行公告賞螢開放時間，請遊客密切關注。