為了響應政府2050淨零政策，高市府民政局以淨零綠生活為核心，輔導高雄意誠堂關帝廟推行以米代金、1爐1支香等低碳祭祀策略，並將燈具全面汰換為LED燈，更導入電子支付系統及設置太陽能節能設施，成功將高雄意誠堂關帝廟轉型為低碳環保寺廟。

高雄市道教會理事長、高雄意誠堂關帝廟主任委員洪榮豊分享，寺廟所有燈具全面汰換為LED燈並加裝自用太陽能板後，減少近5成電費，傳統使用現金添香油錢，有保管現金風險也需耗費人力清點，導入電子支付後，快速方便的特性獲民眾好評，已逾5成民眾使用，且透過電子支付系統，寺廟大幅降低人力成本，連外籍觀光客也在使用。

此外，高雄意誠堂關帝廟由5個香爐減少至2個香爐，並且實施1爐1支香，同時推廣以米代金，讓平日參香民眾可選擇金紙或平安米，大幅減少每日金紙燃燒量，而在法會等活動上，減少金紙用量改以白米替代，再將白米捐贈弱勢團體。在寺廟宣傳下，支持以米代金的民眾逐漸增加，在兼具環保與傳統信仰下，不僅實現低碳祭祀的目標，同時也響應社會公益。

高市府民政局長閻青智表示，希望透過高雄意誠堂關帝廟成功轉型的經驗，讓更多宗教團體了解低碳祭祀是保留傳統文化與創新的新方向，也是對環保理念的實踐和回應，期待在市府與宗教團體共同努力下，為實現淨零排放目標貢獻心力。