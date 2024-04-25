延續「卸任經長當獨董」傳統，在台新金控董事長吳東亮力邀下，經濟部長王美花卸任後將轉任台新金控與台新銀行的獨立董事將成定局。金控內部人士透露，台新金本來就有延攬經長擔任獨董的傳統，尤其吳東亮擔任工商協進會會長後，與經濟部往來更密切，此次成功延攬王美花，看得出吳東亮「出了很多力」。

在王美花前，早在2007年，前經長王志剛就出任台新金與台新銀的獨立董事，7年後再由同樣是前經長的林義夫擔任，尤其林義夫當過我國駐WTO大使，國際觀相當寬闊，也給了吳東亮很多在國際貿易與經濟事務的建議，很受吳東亮信任，台新金與台新銀獨董一做就是9年，就此樹立台新金「卸任經長當獨董」的優良傳統。

金融圈透露，隨著準行政院長卓榮泰公布部會首長名單，多家金控老闆都遞出橄欖枝邀請王美花擔任獨董，吳東亮能夠搶先一步爭取到王美花，最主要原因還是因為擔任工商協進會理事長後，與經濟部關係往來更為密切，與王美花熟悉度增加不少。

台新金發言窗口則回應，對外界傳言不予回應，獨董提名名單將等下周四（5月2日）舉行董事會確定，屆時將王美花是否列入下屆董事名單，就能揭曉。

對於已獲台新金聘請為下任獨董，王美花方面並未否認，僅透過辦公室表示，目前就是做好經濟部的工作，妥善交接相關業務，謝謝媒體關心。