有鑑於高中、大學時期為人生觀、世界觀、價值觀形成的關鍵時期，亦屬莘莘學子職業選擇之重要時刻，本次論壇除使學子瞭解未來就業環境之實務經驗與法律責任外，亦期許學子除學習知識技能，在未來從事相關工作領域，面對專業及倫理議題時，能作出正確之價值判斷，建立學子永保廉潔誠信之意識。

財政部台北國稅局於113年4月25日至國立政治大學舉辦「113年新世代青年誠信論壇」，邀請政治大學財政學系學生及其他對國稅業務、稅務倫理等議題感興趣之他系所學生共襄盛舉，以落實「聯合國反貪腐公約」社會參與共同促進反貪共識，培養年輕一代的良好品格，當日活動圓滿結束。

這次論壇由財政部次李慶華與法務部廉政署署長莊榮松致詞揭開序幕，接續由法務部廉政署肅貪組邱智宏組長講授「從肅貪偵查實務角度─談進入職場之法遵意識」，分享基金經理人受賄轉單案例，及現行揭弊者保護措施等規範內容；由台北市會計師公會理事周佑達會計師講授「會計師對『稅政透明、永續未來』所扮演的角色」，分享其先前在稅政部門服務及成為會計師之執業經驗；最後由財政部臺北國稅局詹朝財主任秘書講授「稅務倫理與稅務實務案例經驗分享」，讓與會學生感受國稅局為民服務的熱忱與專業。

台北國稅局(圖／吳靜君攝)

李慶華表示，健全的財政是支援社會福利、教育科學文化及公共建設的重要基礎，政府積極推動房地合一、房屋稅差別稅率等稅制改革，並強化稅政透明，包括資訊公開、報稅透明、反洗錢、反貪腐措施及國際合作機制，以提升公平合理課稅，而乾淨透明的稅政環境，有賴政府、企業及人民共同守護。並期許母校學弟妹能積極參與投入公共事務，不論畢業後選擇進入政府財稅部門，規劃或實踐稅務政策；或選擇成為會計師，協助企業誠實納稅、合法節稅；亦或選擇進入企業，成為財務、會計人員，都希望同學們能藉由今日論壇講座獲取寶貴實務經驗，作為未來職涯選擇的參考。

法務部廉政署莊榮松署長表示，非常榮幸受邀參加財政部臺北國稅局113年新世代青年誠信論壇，感謝財政部臺北國稅局、國立政治大學社會科學學院及財政學系共同合作，提供「稅務倫理」、「稅政透明」等相關議題交流機會，並透過實務案例經驗分享，強化其專業倫理、法律責任與廉能觀念。而近年來財政部除倡議企業落實法令遵循、誠信經營並接軌國際永續趨勢，主動推動企業服務廉政平臺外，更辦理多元廉政宣導活動，如「廉潔品格．誠實納稅」校園公益租稅宣導系列活動，透過營隊、戲劇表演及主播體驗等多元方式，將納稅義務及廉政反貪腐議題，潛移默化於校園品德誠信教育中，落實廉政教育深耕校園之目標，深化學子的廉潔品格教育。

這次論壇使學生充分汲取現行稅政方向與稅務倫理準則，並充分探討案件具體實務作法，強化青年廉潔誠信及社會永續觀念，並將相關廉能措施傳達予莘莘學子，以落實稅政透明、永續未來的願景，最後論壇圓滿成功，與會者都有豐碩的收穫。