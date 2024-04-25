該歐元區最大銀行說，今年1~3月淨利年減2.2%，為31億歐元(約33.1億美元)，然而表現仍超過法巴編製的19位分析師預測24億歐元。

第一季營收年減0.4%，為125億歐元，但也高於分析師估計的122億歐元。風險成本為不良貸款撥備的資金，來到6.4億歐元，低於分析師預期的8.19億歐元。

法國巴黎銀行在今年2月推遲了一項關鍵獲利目標，令投資者失望。但是該行對2024年全年獲利目標持樂觀態度，並重申了全年獲利逾112億歐元的目標。

該行稱，之前的成本削減計畫，將在第二季開始產生效果。

然而該行第一季其它部門的營收，不是停滯就是下滑。

商業和個人銀行業務的營收增長了1%，達到42億歐元，高於分析師的估計。但法國業務的淨息差(net interest margins；NIM)大幅下降。

投資人正在密切關注銀行的淨利息收入，以觀察升息對銀行的提振作用是否開始消退。加息通常會協助銀行實現獲利，並推高股價。

法巴銀行的企業和投資銀行業務營收減少4%。

得益於協助企業發行債券等資本市場活動的激增，全球銀行業營收增長6.1%。

但是固定收益、貨幣和大宗商品(FICC)交易業務的低迷，第一季營收下滑20%，遠遜於華爾街大型銀行的平均下降3%。