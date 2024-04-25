中鋼今年3月營收328.57億元，創下一年以來新高水準，年減2.92%、月增13.44%。中鋼今年第一季營收937.53億元，年增2.64%、季增6.06%；合併營業利益7.68億元，轉盈年增3052.53%、季減71.28%；合併稅前淨利14.78億元，轉盈年增2072.13%、季減46.43%。

中鋼說明，今年首季合併稅前淨利較去年同期增加，主係鋼鐵業單位毛利上漲且銷售數量增加，致營業收入及營業利益同步增加，另礦業投資獲配股利增加及外幣兌換損益有利，致業外收入增加。

中鋼個體(非合併)碳鋼銷售量，3月碳鋼銷售量為66萬1636公噸、首季累計碳鋼銷售量為198萬310公噸。

中鋼進一步說明，全球製造業穩步復甦，高利率環境接近尾聲，有助需求重回成長正軌，大陸第一季GDP成長率為5.3%，優於預期，IMF最新四月份預測今年全球經濟成長率達3.2%，較前次預測上修0.1%。台灣受惠於外銷訂單回溫及強勁民間消費支撐，主計總處上修今年台灣經濟成長率至3.43%。

鋼市方面，worldsteel表示高利率環境將退場，製造業展現復甦態勢，全球鋼鐵需求可望回升，預估2024年全球鋼鐵需求成長1.7%，較2023年增加約3010萬噸。美國消費為經濟先行指標，拉動鋼價回升；大陸亦持續推出各項振興政策提振經濟活力，帶動製造業景氣轉入上升周期；鐵礦價格強勢反彈至每噸115美元以上，復以煉鋼成本高漲為鋼價提供支撐，全球鋼市有望緩步築底回穩。