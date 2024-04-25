屏東縣政府警察局將於26日起展開為期3天的「取締酒後駕車大執法」，全力防制酒後駕車事故。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣萬丹鄉24日發生酒駕追撞死亡車禍，騎機車停等紅燈的7旬老婦無辜慘死，引發眾怒，為此，屏東縣政府警察局將於26日起展開為期3天的「取締酒後駕車大執法」，全力防制酒後駕車事故。

警方指出，昨日萬丹鄉發生酒駕追撞車禍，造成1死5傷的悲劇，令人感到十分痛心，為防制酒後駕車事故，警察局除平時強力取締酒駕行為外，將於4月26日起展開為期3天的「取締酒後駕車大執法」，將飲酒上路駕駛汽車、騎乘機慢車列為加強取締重點，避免憾事一再上演。

警方說，據統計，今年1月起至4月25日止，屏東縣酒駕事故發生103件、造成2人死亡、122人受傷，與去年同期發生104件、造成死亡5人、118人受傷相比，死亡事故減少3人、受傷增加4人，而今年至今的取締酒駕件數共計805件，比去年取締848件相比，減少43件。

屏東警察局長戴台㨗表示，除了強力執法外，針對酒駕及酒駕肇事案件，尚須併同「溯源專案」，利用第三方警政強化監督力量，針對販售酒類的餐廳、小吃部、KTV等公共場所業者，希望民眾酒後「代客駕車」、「指定駕駛」、「勿酒後駕車」，千萬不要心存僥倖酒駕上路，共同遏止憾事發生。