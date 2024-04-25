黃斑部病變是常見於長者的眼部疾病，眼科醫師王孟祺指出，其特點是視野中心模糊，或視物變形、扭曲，也會影響色彩的辨別。值得注意的是，黃斑部病變只要一發生就「不可逆」，除了高齡外，包括家族病史、高度近視、三高、抽菸、在戶外或高強度亮光環境下工作，以及高鹽、高脂飲食，都是此病的危險因子，務必小心防範。

王孟祺在個人粉專發文說明，黃斑病變其實是個統稱，泛指在視網膜中心也就是黃斑部所發生的種種病變，而這些病變可能造成的原因都有所不同，就好比發生在心臟的各種疾病，也都可稱為心臟病。

進一步談及黃斑病變的症狀，王孟祺說，其特點是對中心視力有極大影響，視野的中心部位可能看不清楚，或有變形、扭曲的現象，也會對色彩的辨別造成影響。

由於黃斑部的感光細胞也是中樞神經的一部分，王孟祺強調，一旦毀壞就無法完全再生回復，恐造成恆久性的視力傷害。因此預防病變產生、及早發現病變、盡早接受治療非常重要。

至於黃斑部病變的危險因子有哪些？王孟祺點出，包括高齡、有家族病史、高度近視（大於500度）、三高、抽菸、在戶外或高強度亮光環境下工作，以及高鹽、高脂飲食，都值得特別注意。

王孟祺提醒，想預防黃斑部病變，平時應多補充抗氧化的營養素如葉黃素、玉米黃素；孩童從小就要控制近視度數莫成高度近視；從事戶外活動時，也要佩戴帽子及太陽眼鏡；戒菸、少油少鹽的飲食、控制血壓和血糖，也都很重要。另外，40歲後最好定期檢查黃斑部，才能永保光明。

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