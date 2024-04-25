娛樂公司HYBE旗下子公司ADOR的現任執行長閔熙珍（민희진）近日傳出和HYBE鬧翻，傳聞因為股權矛盾，閔熙珍私下放話要把HYBE現在當紅的女團NewJeans帶走。今(25日)台灣時間下午2時、南韓時間下午3時，閔熙珍首現身開記者會說明原委，但因為現場記者過多，她一坐下就表情崩潰，甚至試圖趕走攝影記者，引發現場衝突。

閔熙珍早年擔任過SM娛樂的創意總監，2019年改任職於HYBE，2021年起擔任HYBE獨立子公司ADOR執行長，公司在2022年8月推出NewJeans，如今聲勢大旺，近期閔熙珍與HYBE卻爆出理念不合，私下面談時更放話：「ILLIT抄襲了NewJeans，TWS也抄襲了NewJeans，RIIZE也抄襲了NewJeans」。

민희진 “저는 죄가 없다고 생각하거든요”

기자회견 시작하고 몇분동안 계속

본인은 억울하다는 말 밖에 안함 ㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/IkYlEzCZGr — ˙⋆✮ 𝙋𝙪𝙧𝙥𝙡𝙚 𝙑𝙚𝙣𝙤𝙢 ✮⋆˙ (@VenomousLassie) April 25, 2024

今稍早，閔熙珍戴著藍色棒球帽、穿綠白相間的大學T出席記者會，她一踏進會場就被攝影記者狂拍，閔熙珍表情完全嚇到，接著語氣崩潰的表示現在眼裡只有閃光燈的亮光，希望攝影記者節制，她真的有話要跟大家說，但如果記者狂拍照她會什麼也看不到。

記者會主持人此時跳出表示開放拍照30秒，之後請暫時收起相機，閔熙珍接著說因為自己不是藝人，第一次遇到這種場面不適應，也沒有想要吸引這麼多記者，許多攝影記者不滿開嗆，場內一陣混亂，最後平面攝影記者妥協先離開，閔熙珍才開始分享，最近本來要忙NewJeans的新歌，星期一突被通知遭公司「內部監察」，有如晴天霹靂，她也澄清最近的報導都不是真的，反批HYBE鬥爭她，「不把我當作人看，像是希望我死掉一樣」，她絕沒犯罪，也沒做對不起公司的事。