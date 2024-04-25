44歲女星黃瑜嫻（小嫻）今（25日）發文透露，健檢時發現一個月內腰圍少了8公分，現在僅23腰，感動地大呼超有自信要換比基尼：「比我20歲的時候還細。」

小嫻在文中表示，昨天去健康檢查，量到的腰圍是59公分，讓她嘖嘖稱奇：「44歲23腰，比我20歲的時候還細！」小嫻接著列出2月29日至3月26日的腰圍變化，起初是67公分，後來掉到63.5公分，直到現在的59公分，「一個月下來整整少了8公分！」且這段期間，小嫻三餐都正常吃、運動照舊，生活沒有太多改變。

小嫻一個月內腰圍少八公分。（圖／小嫻臉書）

小嫻表示，原本她以為自己已經夠瘦，腰圍可能沒有空間再小，直到去做了減脂課程，才發現腹部的脂肪比想像中多很多，「一個禮拜一堂30分鐘，連續四個禮拜，每個禮拜都可以慢慢地看到改變」；小嫻坦言，以前都覺得這種項目應該沒什麼用，直到親身體驗後，驚呼效果真的很明顯。

小嫻透過減脂課程，腰圍剩59公分。（圖／小嫻臉書）

今年將成為屏東大學新鮮人的小嫻，笑說裝嫩可能會不成功，如今有了23腰，彷彿回到高中時期，揚言要把衣櫥裡的成熟衣服換掉，改穿過往的學生服，更不排斥換上比基尼，「我現在超級有自信的！」

小嫻有23吋小蠻腰。（圖／小嫻臉書）