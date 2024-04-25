準總統賴清德昨（24日）表示，「由兩岸執政黨負責任的展開良性對話」，今又公布行政院副院長鄭文燦接任海基會董事長，民眾黨立法委員張啓楷指出，兩岸執政黨在缺乏互信基礎的情況下，未來要如何展開良性的對話？他個人建議，民進黨政府應該先釋出善意，立即宣布開放組團赴陸旅遊，再來談兩岸執政黨展開良性對話。

張啓楷說，蔡英文在2016年的總統大選獲得689萬張選票、得票率56.12％，2020年囊括817萬張選票、得票率57.13％，賴清德2024年的得票僅是558萬張選票、得票率40.05％，擁有強大民意基礎的蔡英文，執政8年來，都無法跟對岸展開良性對話，賴清德要怎麼做得到？

張啓楷說，其次，2017年9月26日，當時擔任行政院長的賴清德在立法院答覆立委質詢的時候說，他是一個務實的台獨工作者，在中共眼裡，賴清德對於大陸的態度遠比蔡英文還要強硬，假如賴清德在今年520的就職演說沒有進一步釋出善意，「由兩岸執政黨負責任的展開良性對話」，勢必成為空話。

對於鄭文燦預計接任海基會董事長，張啓楷指出，現任的海基會董事長李大維原本是「老藍人」，在兩岸執政黨缺乏互信基礎的情況下，海基會協商與聯繫的機制幾乎停擺，未來即使鄭文燦接任海基會董事長，民進黨政府若是不改變「仇中」、「抗中」的心態，兩岸執政黨未來如何溝通、對話

張啓楷分析，中共對於台灣一直是採取軟硬兼施的兩手策略，一方面，中共總書記習近平才說「樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看」，另一方面，14架次共機日前又越過海峽中線，部分共機距離基隆僅有41海浬，可以預見，在520以前，中共還會施加更大的壓力，共軍逼近台灣的距離也將越來越近，他不禁擔憂，台灣軍方未來要如何因應？

張啓楷表示，兩岸的溝通、交流，必須不斷地累積善意，以台灣組團赴陸旅遊為例，交通部原本預計從今年3月1日起解除「禁團令」，在今年2月7日卻突然宣布6月1日起不能出團，既然習近平日前說「樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看」，賴清德也希望「由兩岸執政黨負責任的展開良性對話」，他建議，民進黨政府應該先釋出善意，立即宣布開放組團赴陸旅遊。