談感情最怕遇到感情騙子，但若遇到言行一致的對象，那就可以放心了，《搜狐網》點名4星座是表裡如一的人，他們婚前婚後都一樣，最沒可能當感情騙子，不會發生婚前浪漫、婚後遭殃的情況。

▌水瓶座

水瓶內心光明正大，視愛情為至高無上，不能褻瀆更不能欺騙，與水瓶走到一起，無論婚前婚後都一樣，不會有表裡不一、婚後就變心的事情發生，戀愛找水瓶很安心，不害怕遇到感情騙子。

▌處女座

處女律己甚嚴，對婚前婚後生活要求很高，他們的眼中容不得沙子，更別說欺騙這種背叛感情的事情，處女覺得若有欺騙，那樣的愛情就不完美了，與其湊合在一起，還不如換一個對象，處女對感情騙子深惡痛絕，自然不會婚前婚後大變臉，去做讓自己都不爽的事情。

▌巨蟹座

巨蟹很看重情人和家庭，只要選定了情人，就會好好對待，用心去呵護，不會婚前好好愛，婚後就隨便，他們從來不玩弄另一半，自然不會是感情騙子，他們生活得灑脫，婚前在情人面前是什麼樣子，婚後就是什麼樣子，情路走來始終如一。

▌摩羯座

摩羯對情人非常真誠，不耍小聰明欺騙或玩弄對方，覺得愛一個人就該全心投入，而不是隨便應付，婚前對對方很好，將對方騙到手以後，就不當回事，讓對方婚後墜入深淵，摩羯是善良的人，他們內心沒有陰暗面，跟他們交往不用擔心被辜負。

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