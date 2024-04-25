台股今年推出多檔月配型高息ETF，三月新募集的00939和00940，兩檔總募集金額超過2200億元創下歷史紀錄，四月陸續又有三檔月配型高息ETF新商品上架，分別為00946、00944與00943。永豐金證券指出，台股月配型高息ETF是近一年才出現的商品，ETF募集時間通常只有3~5天，一般投資人透過券商參與募集，主要申購模式為「信託」方式，除了一般台股證券戶之外，要再加開財富管理帳戶，行情太熱加開戶數爆增需排隊等待，甚至太遲辦理因而錯失申購時機。

為解決此痛點，永豐金證券新推出的「ETF募集專區」改採「代銷」模式，投資人不需要再加開財富管理帳戶，具備台股證券帳戶即可由大戶豐App參與ETF IPO申購，協助投資人線上辦理後，向ETF發行之投信公司送出申請，永豐金證券為ETF IPO提供3大亮點服務：分別是雙平台申購入口－永豐金證券官網與大戶豐APP雙平台、三步驟一站式申購體驗、ETF申購推播通知。

此外，近期投資人關心ETF跌破發行價的「破發」難題，永豐金證券指出，ETF的本質為一籃子股票的概念，相對個股屬於較長期穩健的投資方式，投資人擔心買到高檔，可透過定期定額，建立長期投資平均成本。根據永豐金證券「豐存股」平台的數據分析，2022年1月至10月台股大跌波段，最大跌幅達到32%，但「豐存股」台股買入人數同期間反向成長，申購人數大增36%，顯示存股族把握逢低買進的觀念。