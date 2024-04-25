日前傳出台南市長黃偉哲將入閣，民進黨台南立委陳亭妃則指經她向準總統賴清德詢問後並無此事；同是台南選區的民進黨立委王定宇今則表示，做多久是黃偉哲個人的生涯規劃。對此，國民黨立委謝龍介分析，陳亭妃會出聲應該是擔心自己市長初選被做掉，但現在開始初選太早了， 再下去刀刀見骨，恐會屍橫遍野，且民進黨立委現在兩邊壁壘分明，甚至出席活動都變成有人來跟他搭同一部車。

立委陳亭妃昨天在臉書發文指出，一直有人在台南放出誤導訊息，說黃偉哲不會做滿任期，會由中央派代理市長，專心爲某人初選助攻，這對中央或地方執政團隊都是傷害，所以她親自詢問賴清德此事並非事實，現在的縣市首長都會做到任期結束。民進黨立委王定宇今則表示，做為市長黃偉哲有責任把事情做好，至於做多久是黃偉哲個人的生涯規劃。

對此，2026有意再戰台南市長的國民黨立委謝龍介今受訪時說，陳亭妃應該是擔心自己在市長初選的過程被做掉，但「太早了啦，這次選完就進入初選，慢慢加深力道、刀光劍影，恐怕不到三個月就會刀刀見骨，砍了兩年以後就是屍橫遍野」。

謝龍介透露，明天早上在麻豆有一場廟會，因為民進黨去參加的委員壁壘分明，兩邊陣營誰也不讓誰，所以最後變成有人會來跟他同一部車，大家就拭目以待。